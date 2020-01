650 Jahre altes Mesnerhaus ist jetzt ein Haus für die Kultur

Seit 1978 ist das Rauriser Mesnerhaus leer gestanden und wurde nur mehr als Rumpelkammer genutzt. Der im Besitz der Erzdiözese befindliche Bau war in einem schlechten Zustand. Aber der Gemeinde ist es mithilfe des Landes und der Diözese gelungen, das Gebäude um 2,2 Millionen Euro zu sanieren. Am Sonntag wurde das Mesnerhaus im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter LH Wilfried Haslauer (ÖVP) und LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne), als Haus für Kultur und Literatur feierlich eröffnet. Bürgermeister Peter Loitfellner (SPÖ) ist überzeugt, dass es auch nach außen eine große Strahlkraft haben werde.

Damit beginnt ein weiteres Kapitel in der reichen Geschichte des Mesnerhauses. 1367 wurde es erstmals erwähnt, und zwar in einem Gerichtsakt. Die Hausbesitzerin ging gegen einen Vikar vor, der seine Miete nicht bezahlen wollte, und verlor. Sie musste ihn fünf Jahre lang kostenlos beherbergen.

Viele Jahre lang wohnte der Mesner von Rauris hier. Der letzte war bis 1936 der Großvater des heutigen Mesners Karl Granegger, der sich mit der Geschichte des Hauses befasst hat Er sagt: "Danach war in dem Haus eine Schulklasse untergebracht und kurz auch das Gemeindeamt. Nach dem Krieg hat man oben in mehreren bescheidenen Zimmern arme Leute untergebracht. Das waren alles nicht geheizte Durchgangszimmer. Im Erdgeschoß gab es auch eine feuchte Wohnung. Da haben sie im Winter in der Früh den Reif von den Wänden gekratzt." 1958 bekam Rauris, wie zu dieser Zeit fast alle Orte, ein Kino. Im Obergeschoß des Mesnerhauses wurde ein Saal geschaffen, in dem man es unterbrachte. 1978 schloss das Kino.

Das jetzt bei der Sanierung komplett barrierefrei gestaltete Gebäude wird im historischen Kellergewölbe Platz für Ausstellungen und Seminare bieten. Im neu geschaffenen Veranstaltungsraum darüber finden mit Bestuhlung bis zu 190 Menschen Platz. Die erste große Veranstaltung sind die Rauriser Literaturtage, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern und im neu adaptierten Gebäude stattfinden. "Auch Vereine können das Mesnerhaus kostengünstig nutzen", sagt der Bürgermeister.