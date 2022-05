66-Jährige fiel auf Internetbetrüger herein: 35.000 Euro Schaden

Die Betrüger stellten der in Salzburg lebenden Dänin 149.000 Euro an Gewinn in Aussicht.



Eine in Salzburg lebende Dänin ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Unbekannte kontaktierten die 66-Jährige nach Informationen der Polizei per WhatsApp und täuschten ihr vor, dass insgesamt 149.000 Euro auf mehreren Konten im Ausland, die auf ihren Namen lauteten, eingefroren seien. Falls sie die fälligen Steuern zahle, würde ihr das Geld ausgezahlt werden. Die Frau überwies 35.000 Euro von November 2021 bis Mai 2022 in Kryptowährungen. Von dem versprochenen Gewinn sah sie aber nichts.