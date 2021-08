66-Jähriger im Mattsee ertrunken

Ein Pensionist ist am Dienstag offenbar beim Schwimmen im Mattsee (Flachgau) ertrunken. Laut Polizei handelt es sich um einen 66-jährigen Einheimischen.

Der 66-Jährige wurde am Abend beim Strandbad in der Gemeinde Mattsee unweit des Ufers in rund zwei Meter Tiefe von Schnorcheltauchern der Wasserrettung entdeckt und geborgen. Ein Arzt konnte nur mehr den Tod feststellen, wie die Salzburger Wasserrettung informierte.

Die Polizei schließt aus derzeitigem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden aus, wie eine Sprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage erklärte. Der Flachgauer hatte sich in der Früh zum Strandbad aufgemacht, um seine tägliche Schwimmrunde zu absolvieren. Als er gegen Abend immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, verständigte seine besorgte Frau die Rettungskräfte.

Die Wasserrettung wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert, wie der Landesverband Salzburg in einer Aussendung berichtete. Die Einsatzkräfte suchten den See zunächst im Bereich des Strandbades ab und konnten den Vermissten auch bald finden.