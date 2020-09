Ein E-Bike-Lenker wurde von einem Transporter erfasst. Für den 67-Jährigen aus Mittersill kam jede Hilfe zu spät.

Ein 67-jähriger E-Bike-Fahrer ist am späten Mittwochnachmittag auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Mittersill bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Einheimische wurde vom Transporter eines 51-jährigen Tirolers am Fahrbahnrand erfasst, er verstarb noch am Unfallort, so die Polizei. Der Autolenker blieb unverletzt, der Alkotest verlief negativ.

Quelle: SN/Apa