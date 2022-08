Es sollte eine Reise werden und kein Rennen. Deshalb ließ sich der pensionierte IT-Unternehmer Walter Moser aus Wals-Siezenheim Zeit bei seiner Radtour zum Nordkap. 75 Tage war er unterwegs, bevor er am 29. Juli in seinem Onlinetagebuch ein Foto von sich und seinem Fahrrad vor dem stählernen Globus am Nordkap mit den Worten "Yes, I did it" postete.

Bis dahin hatte er knapp 5000 Radkilometer und 29.000 Höhenmeter hinter sich gebracht. "Auch wenn die Strecke keine großen Steigungen ...