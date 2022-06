67-Jähriger schoss im Flachgau mit Schreckschusspistole herum - Polizeieinsatz

Mann schoss ziellos in der Gegend herum. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten auch eine Machete und eine zwei Meter lange Stichwaffe.

Mit einer Schreckschusspistole hat am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 67-Jähriger aus dem nördlichen Flachgau für Aufregung und einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann war beobachtet worden, wie er mit der Waffe in einem Wald ziellos in die Gegend schoss. Die Polizei leitete eine Fahndung und einen Einsatz der Schnellen Interventionsgruppe ein und nahm den Flachgauer schließlich fest, berichtete die Polizei am Nachmittag.

Aufgefallen war der 67-Jährige, weil er mit seinem Auto viel zu schnell von Bürmoos nach Oberdorf raste, dort vor einem Haus anhielt und im Wagen einen Schuss abgab. Eine Zeuge beobachtete ihn dabei. Danach wendete er und fuhr zurück. In einem Waldstück blieb er erneut stehen, stieg aus und gab mehrere Schüsse ab. Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab die Autonummer durch, zur Waffe konnte er aber keine Angaben machen.

In der Nähe seines Wohnortes hielten Polizisten den 67-jährigen Zulassungsbesitzer schließlich an. Im Fahrzeug fanden sie eine Schreckschusspistole samt Munition. Weshalb er die Schüsse abgegeben hatte, konnte oder wollte er nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an, bei der die Beamten eine 55 Zentimeter lange Machete und eine fast zwei Meter lange selbst gebaute Stichwaffe sicherstellten. Der Flachgauer wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und auch nichts beschädigt. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen zur Klärung des Motivs an.