69-jähriger Radfahrer stürzte am Tauernradweg und blieb bewusstlos liegen

Andere Radfahrer stoppten ein Rotkreuz-Auto aus dem Pinzgau, das ohne Patienten auf der Bundesstraße unterwegs war. Die Sanitäter leisteten Erste Hilfe. Der Patient aus Niederösterreich wurde in das Klinikum Traunstein geflogen.

Ein 69-jähriger Radfahrer kam am Donnerstagvormittag am Tauernradweg entlang der Saalach bei Unterjettenberg (Bayern) schwer zu Sturz. Der Niederösterreicher, der einen Fahrradhelm trug, blieb mit einer Kopfverletzung bewusstlos liegen. Andere Radfahrer leisteten Erste Hilfe, setzten Notrufe ab und hielten an der Bundesstraße einen Krankenwagen des Roten Kreuzes (ÖRK) aus dem Pinzgau an, der gerade ohne Patienten das Kleine Deutsche Eck passierte.



Der Mann war in Richtung Passau unterwegs

Die Sanitäter des Roten Kreuzes fuhren auf einem Kiesweg zur Einsatzstelle und versorgten den Patienten. Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" setzte inzwischen einen Notarzt auf einer Kiesbank an der Saalach ab. Am Sichlerlehen warteten sie dann, bis die Bergwacht Bad Reichenhall den Patienten mit dem Rettungsfahrzeug über den Kiesweg bis zum Helikopter brachte, mit dem es für den Verunfallten dann zum Klinikum Traunstein weiterging. Der Mann war mit Begleitung auf einer mehrtägigen Tour nach Passau unterwegs und wollte am Donnerstag eigentlich sein Etappenziel in Salzburg erreichen.