Dem Marokkaner wurde vorgeworfen, mit dem "Islamischen Staat" in Verbindung zu stehen. Das Gericht sprach ihn frei, nun klagt der Mann Schadenersatz ein. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall dennoch nicht abgeschlossen.

692 Tage. So lang saß Abid T. in Untersuchungshaft. Das geht aus der Klageschrift hervor, in der der mittlerweile 30-jährige Marokkaner Schadenersatz von der Republik fordert. T. stand im Verdacht, an der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligt gewesen zu sein. ...