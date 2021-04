7.338 Salzburger Pädagogen geimpft - Zusatztermin für Spätentschlossene

Der Salzburger Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) zieht eine erste Bilanz nach dem Sonderimpftermin für Pädagoginnen und Pädagogen in der Karwoche. Für jene, die noch nicht angemeldet sind, aber eine Immunisierung wollen, gibt es kommendes Wochenende noch einmal die Möglichkeit.

Bislang haben sich in Salzburg 7.338 Lehrpersonen und Bedienstete in Kinderbetreuungseinrichtunegn gegen das Coronavirus impfen lassen. Das vermeldete das Land Salzburg am Samstagvormittag. Für all jene dieser Berufsgruppe, die sich noch impfen lassen wollen, gebe es demnächst noch einmal die Möglichkeit, wie Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl bekannt gab: "Am 9. und 10. April gibt es für alle Pädagoginnen und Pädagogen, die ihren Termin in dieser Woche - zum Beispiel weil sie krank waren - nicht wahrnehmen konnten, aber auch für all jene, die sich erst jetzt dazu entscheiden, einen Zusatztermin." Stöckl rechne damit, dass nach dieser weiteren Möglichkeit etwa 60 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen in Salzburg gegen das Coronavirus geimpft sein werden. "Das wird den Präsenzunterricht zusammen mit den anderen Maßnahmen noch sicherer machen." Die Gesundheitsberatung 1450 nimmt neue Vormerkungen der Pädagoginnen und Pädagogen ab sofort entgegen. Jene, die schon vorgemerkt waren, werden aktiv kontaktiert.

Stöckl hebt zudem die gut funktionierende Koordination und Organisation bei den Impfungen hervor: "Die Rückmeldungen von allen sind sehr positiv, die Organisation hat bestens funktioniert. Dafür möchte ich mich beim Roten Kreuz, bei den Impfärzten, aber auch bei Impfkoordinator Dr. Robert Sollak und seinem gesamten Team bedanken. Außerdem hat die Zusammenarbeit mit der Salzburger Bildungsdirektion hervorragend funktioniert."

Impfplan wird weiterverfolgt

Die Immunisierung der Bevölkerung gegen das Coronavirus werde konsequent nach dem nationalen Impfplan weiterverfolgt, heißt es von Seiten des Landes. Derzeit werden die bisher vorgemerkten Personen über 80 Jahre und der Hochrisikogruppen geimpft. Der Schwerpunkt im April richtet sich auf alle über 65-Jährigen und weiteren Risikopatientinnen und -patienten. Mehr zu den wichtigsten Fragen rund um die Corona-Impfung in Salzburg lesen Sie hier.