Der 49-jährige Inder hat als Animationskünstler Karriere gemacht. Seit ein paar Monaten arbeitet er in Salzburg. Der Liebe wegen ist er aufgebrochen.

Ein virtueller Elefant mit einer Autorikscha über dem Kopf schreitet auf die Insel zwischen den Teichen in Hellbrunn zu. Anjan Cariappa hat ihn dort als "Augmented Reality NFT" platziert. Mit der von ihm erfundenen App Phantom Reality kann das exotische Wesen dort gefunden werden. An diesem stark bewölkten Tag funktioniert die GPS-Verortung der Daten nicht reibungslos, dann aber lässt sich der große Graue von allen Seiten bewundern. Reale und virtuelle Welt verschwimmen in der von der Handykamera eingefangenen Umgebung.

