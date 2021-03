70 cm Schnee am Gaisberg: Rundwanderweg wegen akuter Lawinengefahr gesperrt

Wie die Lawinenwarnkommission der Stadt Salzburg mitteilt, musste der Gaisberg-Rundwanderweg am Samstag ab 7.30 Uhr gesperrt werden. Der stellvertretende Kommissions-Chef Johann Dissauer gab dies nach einer Begehung bekannt.

Die bis zu 70 cm starken Schneeablagerungen im Bereich des Hauserstegs und in den Hanglagen seien nicht ausreichend mit dem Untergrund verboten und drohten daher abzurutschen. Außerdem dauere der Schneefall an. Daher bestehe bei einem Besuch des Rundwanderwegs am Gaisberg derzeit akute Lebensgefahr. Die behördlich angeordnete Sperre des Rundwanderwegs gilt bis auf weiteres.