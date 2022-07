70-Jähriger bei Explosion in Taxenbach schwer verletzt

Eine Sauerstoffflasche war der Auslöser für die Explosion.

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Taxenbach-Högmoos. Beim Befüllen einer Sauerstoffflasche kam es zu einer heftigen Explosion. Der 70-Jährige wurde durch herumfliegende Teile schwer verletzt. Er erlitt schwerste Verbrennungen und eine schwere Verletzung an der rechten Hand. Nach der Erstversorgung wurde die schwer verletzte Person mit dem Alpin Heli 6 in eine Spezialklinik für Verbrennungen nach Bogenhausen bei München geflogen.