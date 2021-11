70 Jahre alter Feuerwehrturm in Straßwalchen ist Geschichte

Mit dem Abtragen des Turms ist das alte Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Zentrum der Gemeinde nun verschwunden. An seine Stelle kommen Parkplätze.

Es war quasi der letzte Akt. Am Mittwoch wurde in Straßwalchen der Turm des alten Feuerwehrhauses abgerissen. Erst wurde mithilfe eines Krans das Dach abgehoben, dann knabberte der Greifarm eines 46 Tonnen schweren Spezial-Baggers mit einer Abbruch-Zange Stück für Stück vom Bauwerk ab. Die Baureste werden nun auf das Gelände der Erdbewegungen GmbH Mayrhofer in Neumarkt gebracht, die die Arbeiten durchführt.

Weichen musste der ursprünglich mehr als 70 Jahre alte Bauteil an der Salzburger Straße. Es werden an ...