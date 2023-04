70 Jahre Forstenlechner: Fesche Dirndl am Mozartplatz

Ihnen passt das Dirndl perfekt. Kein Wunder, sind sie doch auch Profis in Sachen Trachtenmode. Liane und Mariella Forstenlechner lieben den Kontakt mit Kunden und ihre Geschäfte nahe der Mozartstatue.

Mit Stoffen hat vor 70 Jahren alles begonnen. Roman Forstenlechner aus Linz verliebte sich einst in die Altstadt, entdeckte das Geschäft am Mozartplatz und begann hier im altehrwürdigen Gewölbe, seine Stoffe zu verkaufen. Seine Frau Mathilde - sie war Schneiderin - erweiterte das Sortiment um Trachtenbekleidung.

Roman Forstenlechner verstarb sehr jung. Sohn Reinhard übernahm 1981 das Trachtengeschäft. 1988 erfolgte der Umbau und es wurde ein zweites Geschäftslokal - hier wird Tracht für Männer verkauft - eröffnet.

Reinhard, seine Frau Liane und Tochter Mariella Forstenlechner sind das Trio im Geschäft, wobei Schritt für Schritt die Agenden an Mariella übergeben werden. Die Stadt Nachrichten trafen Mutter und Tochter zum Gespräch.

Redaktion: Wie hat sich Ihre Liebe zu den Trachten ergeben?

Mariella Forstenlechner: Ich bin ja mehr oder weniger im Geschäft meiner Eltern aufgewachsen. Und in der Modeschule Hallein habe ich immer gerne mit Stoffen gearbeitet, vor allem genäht. Danach studierte ich in Berlin Modemanagement. Über Wien ging's dann zurück nach Salzburg. Ich bin sehr gern im Geschäft. Mich erwartet ein vielseitiger Beruf mit Kundenkontakt, ich kann beim Einkauf kreativ sein und natürlich ist es auch eine Herausforderung.



Ist es leicht, Ihr Geschäft so peu à peu abzugeben?

Liane Forstenlechner: Etwas Zeit habe ich ja noch. Wir kommen sehr gut miteinander aus, wir sind ein gutes Team. Das erschreckt oft meinen Mann. Über eine Übergabe wurde lange nicht so nachgedacht, erst später hat sich das so ergeben. Erst war es gar nicht so 100-prozentig sicher, dass Mariella dableibt.

Mariella Forstenlechner: Es hat sich irgendwie so entwickelt. Ich habe bei den Festspielen immer gerne ausgeholfen, habe mich da so wohlgefühlt, dass ich gekommen bin, um zu bleiben. Ich arbeite in einem vertrauten Umfeld mit langjährigen Mitarbeiterinnen.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie morgens das Geschäft aufsperren?

Mariella Forstenlechner: Ich komme meistens mit dem Fahrrad von der Alpenstraße und habe ein gutes Gefühl beim Aufsperren. Ich verkaufe mit Begeisterung jene Dirndln, die wir ausgesucht haben.

Liane Forstenlechner: Ich freue mich jeden Tag, das Geschäft aufzusperren. Dann denke ich mir: Es ist schon ein schönes Geschäft. Ich bin immer noch überzeugt und begeistert davon.

Direkt am Mozartplatz, wie arbeitet es sich hier?

Es ist ein tolles, sehr familiäres Ambiente. Hier sind viele Einzelunternehmen ansässig, mit einem Gesicht dahinter. Jeder redet mit jedem; da geht sich dazwischen auch mal ein Espresso im Glockenspiel aus.



Was macht Ihre Kundschaft aus?

Es ist die Mischung zwischen Einheimischen und Touristen. Wir haben viele Stammkunden, die etwa aus Norwegen jedes Jahr zur Festspielzeit kommen.

Sie sind gemeinsam für den Einkauf der Ware zuständig. Greifen Sie zu den gleichen Sachen?

Liane Forstenlechner: Ja, das ist ganz schlimm. Wir haben fast den gleichen Geschmack. Mariella greift eher zu besonderen Stücken. Die Grundrichtung ist aber dieselbe.

Mariella Forstenlechner: Es ist so, dass ich gewisse Sachen gerne ausprobiere. Wir inspirieren uns gegenseitig.

Welche Farben sind heuer im Frühling in?

Knallige, bunte Farben wie Sonnengelb, Dottergelb, die ganze Palette, kräftiges Pink und Rot. Heuer haben wir ein gestreiftes Dirndl im Sortiment, das ist wieder mal was anderes.

Was macht ein Forstenlechner-Dirndl aus?

Liane Forstenlechner: Jene, die wir selbst aussuchen und produzieren lassen, gibt es nur hier. Ein Forstenlechner-Dirndl ist gut kombinierbar; unsere Dirndln sind eher hochpreisiger.

Mariella Forstenlechner: Die Trachtengeschäfte in der Salzburger Altstadt funktionieren so perfekt nebeneinander, weil jedes eine andere Handschrift hat.

Haben Sie beide eine gute Dirndlfigur?

Jede Frau hat eine gute Dirndlfigur. Beim Dirndl ist die wahre Kunst, dass es richtig sitzt und nicht, dass man die richtige Größe hat.

Was wünschen Sie sie für die Zukunft?

Mariella Forstenlechner: Frischen Wind hab' ich schon reingebracht. Ich möchte trotzdem diesen Wert des Besonderen, des Persönlichen und des Handwerks nicht aus den Augen verlieren. Ich versuche, ein paar Digitalisierungen durchzuführen, aber das Hauptaugenmerk ist immer noch der Austausch mit den Kunden. Das wird immer Kernpunkt sein. Dazu stehe ich.