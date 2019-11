Knapp 60 Prozent der Kommunen in Salzburg kommunizieren mit ihren Gemeindebürgern bereits über Gem2Go - so wie Elixhausen.

Am Montag rücken die Bagger an. Die Zufahrt zur Wiesstraße ist meist möglich - doch zu gewissen Zeiten sind Abschnitte gesperrt. Die Information ist höchst relevant für die Anrainer in Elixhausen. Um die Bürger nun schneller und leichter zu erreichen, ...