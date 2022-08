700 Einkaufswagerl reichen längst nicht mehr aus

Nichts gegen Radenthein. Auf gar keinen Fall! Aber wo immer wir Salzburgerinnen und Salzburger hinkommen und wer immer uns fragt, wo wir herkommen, erlebt diese Reaktion: "Salzburg? Wirklich? Oh, da ist es ja wunderschön. Die Stadt, die Berge, die Seen, die Landschaft."

Diese Sympathie und diese Wertschätzung beziehen sich auf das Gesamte. Auf die Stadt und auf das Land.

"Salzburg" ist international eine Art Zauberformel. Der Name, er steht, wie erwähnt, ja für Stadt und Land gleichermaßen, löst immer positive Reaktionen aus.

Speziell jetzt, in den Tagen und Wochen der Festspiele, tragen das auch kritische Geister durchaus stolz vor sich her.

Ja, und dieser Herr Mozart und seine unsterbliche Musik komplettieren die (Kultur-) Marke Salzburg in genialer Weise.

Es gibt also durchaus Gründe, zwischendurch auch einmal ein bisserl stolz zu sein. Der Alltag holt uns ohnehin und allerspätestens zwei, drei Tage nach Ende der Festspiele ein. Wenn das Fest eben vorüber ist.

Doch noch einmal zu Mozart: 1991 hüllte Anton Thuswaldner das Mozartdenkmal mit 700 Einkaufswagen ein. Was für ein Riesenskandal war das! Der gebürtige Klagenfurter, der von 1954 bis zu seinem Tod vor einem Jahr in Kaprun lebte, hatte mit einfachen Mitteln gezeigt, was ist. Hatte den Finger auf eine offene Wunde gelegt. Und hintergründig lächelnd, wie es seine Art war, dazu auch noch ein wenig Salz in die Wunde gestreut.

Die Botschaft mit den Einkaufswagen war so simpel wie genial. Jeder verstand sie. Sie bezog sich primär auf Mozart und den Umstand, dass seine Kunst drauf und dran war/ist, zur Ware zu verkommen.

Thuswaldner, zeit seines Lebens ein rastloser Geist und gleichsam ein rastloser Arbeiter im Sinne der Kunst, hätte heutzutage ganz schön zu tun. Und würde scheitern. Denn 700 Einkaufswagerl reichten keinesfalls mehr aus. Nein, nicht in Bezug auf Mozart, sondern in Bezug auf die Entwicklung des Landes. Der Ausverkauf in unseren Breiten findet ganzjährig statt. Trotz aller Beteuerungen der Politik ist nicht wirklich ein Ende in Sicht. Ganze Regionen werden zu bloß saisonal und sporadisch bewohnten Freizeitparks. Landschaft zur Ware.

Ihre Unverwechselbarkeit und die Formensprache der gewachsenen, lokalen Architektur durch hoch profitable Allerweltsbauten ersetzt . . .