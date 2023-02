71-Jährige kam in St. Gilgen von Straße ab und prallte gegen einen Baum

Die Lenkerin wurde ins UKH Salzburg eingeliefert.

Am Donnerstagabend kam in St. Gilgen auf der Bundesstraße 158 in Fahrtrichtung Fuschl eine 71-jährige Salzburgerin mit ihrem Pkw aus bisher noch unbekannter Ursache auf der linken Seite von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der mit der Lenkerin durchgeführte Alkotest verlief negativ. Im Einsatz waren das Rote Kreuz mit einer Fahrzeugbesatzung sowie die Feuerwehren Winkl und St. Gilgen mit insgesamt 30 Mann, berichtet die Polizei in einer Aussendung.