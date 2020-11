Der Radfahrer war vermutlich aufgrund eines Herzinfarktes zu Sturz gekommen.

In Eugendorf ist am Samstag ein 71-jähriger E-Bike-Fahrer gestürzt und gestorben. Der Radfahrer kam am Nachmittag laut Polizei allem Anschein nach aufgrund eines Herzinfarktes zu Sturz. Erste-Hilfe-Maßnahmen von Fahrzeuglenkern, die auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam wurden, sowie Reanimationsmaßnahmen des Notarzt blieben ohne Erfolg. Der Mann verstarb am Unfallsort.

Quelle: SN