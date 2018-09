71-jähriger Salzburger spielte Parkwächter und zerkratzte Pkw: Bedingte Haft

Autos waren vor "seinem" Wohnblock abgestellt. Drei Monate auf Bewährung für nicht geständigen Pensionisten.

Gleich zu Prozessbeginn am Donnerstag am Landesgericht bot Richterin Daniela Breitenberger dem 71-jährigen Angeklagten an, die Causa mit einer Diversion zu erledigen: "Es gibt Bilder aus einer gerichtlich bewilligten Videoüberwachung, die eindeutig nahe legen, dass Sie zumindest seit dem Vorjahr Autos zerkratzt haben. Und es gibt zwei Zeugen, die sagen, Sie sogar gesehen zu haben, als sie gerade je ein Auto beschädigten." Für eine Diversion - eine gerichtliche Sanktion, die dem Täter eine Vorstrafe erspart - bedürfe es aber einer "Verantwortungsübernahme von Ihnen", ergänzte die Richterin.

Trotz der schier erdrückenden Indizien blieb der 71-Jährige Pensionist aber dabei: "Ich war das nicht." Konkret lastete ihm Staatsanwalt Mathias Haidinger schwere Sachbeschädigung an. Der Angeklagte habe im Bereich jener Wohnanlage in der Stadt Salzburg, in der er auch selbst wohnt, zumindest elf Mal dort abgestellte Autos zerkratzt; und auch einen Scheibenwischer abgerissen oder Reifen zerstochen.

Brisant: Der Staatsanwalt brachte nur jene Fälle beschädigter Pkw zur Anklage, die in den Zeitraum der Überwachung fielen. Tatsächlich habe es nämlich seit 2006 sogar 106 Anzeigen von Autobesitzern gegeben, die im Bereich der Wohnanlage geparkt hatten und deren Pkw beschädigt wurden. Dass er sich laut Richterin "dort lang als Parkplatzwächter aufgespielt" habe, gab der 71-Jährige zu. Nachsatz: Aber nur bei dem Block, in dem ich wohne." Es hätten dort wiederholt Autos widerrechtlich geparkt, "aber ich hab keines beschädigt".

Die Richterin sprach ihn schließlich wegen - nachweisbarer - Beschädigung von vier Pkw schuldig. Urteil: Drei Monate bedingte Haft. Nicht rechtskräftig.