72 Flüchtlinge aus der Ukraine besuchen derzeit Salzburger Schulen

Die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine sollen so rasch wie möglich Deutsch lernen. Die Bildungsdirektion sucht dafür Lehrkräfte.

An Österreichs Schulen werden derzeit 1500 Kinder und Jugendliche unterrichtet, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflüchtet sind. 800 sind es allein in Wien. Langsam steigt auch in Salzburg die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. 72 Mädchen und Burschen sitzen derzeit in Klassen an Salzburger Schulen. Auch für die ukrainischen Kinder im schulpflichtigen Alter gilt die Schulpflicht.

Zwei Ukrainerinnen besuchen seit Donnerstag als außerordentliche Schülerinnen eine fünfte bzw. sechste Klasse im Privatgymnasium St. ...