73 Coronafälle binnen zwei Wochen in der Schwarzenbergkaserne

Weitere 170 Personen gelten als Verdachtsfälle. Ein Soldat kritisiert das Corona-Management des Heeres.

Die Coronazahlen haben am Mittwoch einen neuen Höhepunkt erreicht. Auch das Bundesheer war zuletzt mit vielen Ansteckungen konfrontiert. In den vergangenen 14 Tagen seien 90 Soldaten und zivile Mitarbeiter im Bundesland positiv getestet worden, sagt Markus Bender, Sprecher des Militärkommandos. 73 Fälle seien in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim aufgetreten. Zudem gelten dort 170 Personen wegen Kontakten zu Infizierten als Verdachtsfälle der Kategorien eins und zwei, die sich entweder in Quarantäne befinden oder "verkehrsbeschränkt" sind.

Ein Soldat, der anonym ...