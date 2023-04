73-jährige Radfahrerin stieß in der Stadt Salzburg mit Obus zusammen

Die Frau hatte Glück im Unglück und kam mit relativ leichten Kopfverletzungen davon. Eine weitere im Obus befindliche Frau wurde ebenfalls verletzt.

Zu der Kollision war es am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich Rainerstraße/Franz-Josef-Straße gekommen. Die 73-jährige Frau hatte auf ihrem Fahrrad die Franz-Josef-Straße in Fahrtrichtung Kurgarten an der dortigen Radfahrerüberfahrt gequert. Die 53-jährige Lenkerin des Obusses, vom Hauptbahnhof kommend, konnte das Schwerfahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin, die keinen Helm trug, eine - laut Polizeiaussendung leichte - Verletzung im Kopfbereich. Sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins UKH Salzburg gebracht.



Infolge des abrupten Bremsmanövers stürzte auch eine im Obus stehende 62-jährige Frau mit ihrem Kopf gegen eine Haltestange und verletzte sich im Bereich des Nackens. Auch sie wurde vom Roten Kreuz behandelt.