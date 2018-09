73-Jähriger attackierte in Pongauer Spital Polizisten

Der Mann wurde verhaftet und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Ein 73-jähriger Pongauer tauchte in der Nacht auf Montag im Krankenhaus in Schwarzach auf. Dort verhielt er sich gegenüber den Angestellten sehr aggressiv und wollte die Klinik nicht verlassen. Die Polizei forderte ihn mehrfach eindringlich dazu auf - die Reaktion des 73-Jährigen: Er schlug einem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Beamten nahmen den Pongauer daraufhin fest. Dabei wehrte sich der Pensionist jedoch heftig und versuchte, einem Polizisten einen Faustschlag zu versetzen. Der 73-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt gebracht. Er wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

