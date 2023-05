73-jähriger Pinzgauer stürzte in Kletterhalle aus 17 Metern Höhe ab - lebensgefährlich verletzt

In einer Sporthalle in Zell am See kam es am Montagvormittag zu einem schweren wie tragischen Kletterunfall. Ein 73-jähriger Pinzgauer, er gilt als sehr erfahrener Kletterer, stürzte aus einer Höhe von 17 Metern auf den Hallenboden. Der Mann wurde dabei laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Der Notarzt versorgte ihn er er wurde ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Kletterer wurde schwerst verletzt ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.

Laut Polizeipressesprecherin Valerie Bachler wird der genaue Unfallhergang von der Alpinpolizei erhoben. Ersten SN-Informationen zufolge dürfte der überaus erfahrene Kletterer vergessen haben, sich am Selbstsicherungsautomaten einzuhängen.

Podcast "Tatort Salzburg"