74-Jähriger Halleiner kämpft um sein Pflegegeld

Zehn Jahre älter, aber scheinbar gesünder: Walter Wojnicka suchte um eine höhere Pflegestufe an, erreichte aber genau das Gegenteil.

Seinen Humor hat Walter Wojnicka noch nicht verloren: "Wenn sie mich noch einmal untersuchen, werde ich vielleicht ja wieder arbeitsfähig. Und dann noch einmal und ich kann wieder auf den Untersberg gehen." Im vergangenen Sommer hatte der heute 74-Jährige um eine höhere Pflegestufe angesucht: Er kämpft nach einer Operation mit Schmerzen in der Schulter und im Kreuz, mit Bandscheibenvorfällen, aber zunehmend auch mit Alterserscheinungen wie Bluthochdruck und Inkontinenz. "Jetzt gerade geht es mir relativ gut, aber es gibt Tage, da komme ich vor Schmerzen kaum aus dem Bett", erzählt er beim TN-Besuch in seiner Wohnung in Hallein-Neualm Anfang Juni.

Das nötige Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) brachte aber nicht das erhoffte Ergebnis, ganz im Gegenteil: Statt hoch- wurde er hinuntergestuft, "zehn Jahre lang war ich in Stufe vier, jetzt sollte ich plötzlich nur noch Stufe drei sein". Und das wurde sofort schlagend: Statt 671 Euro Pflegegeld bekommt er seit Dezember nur noch monatlich 451 - ein schwerer Schlag für den Halleiner, der von 1100 Euro Pension und dem Pflegegeld lebt. "Und davon gehen fast 600 Euro allein für die Kaltmiete weg."

"Die Beweislage ist bei solchen Geschichten immer schwierig." Sarah Baier, AK

Aktuell ist der Fall beim Arbeits- und Sozialgericht in Salzburg anhängig, es wurden noch ein Pflegegutachen und ein weiteres medizinisches Gutachten angefertigt. Ein Verhandlungstermin Mitte Mai brachte kein Ergebnis, einen Vergleich, dass Wojnicka zumindest in Stufe 4 bleiben könnte, lehnte die PVA ab. "Bei einem Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes kommt es immer zu einer neuerlichen Begutachtung durch Fachärzte, die den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Pflegeaufwand feststellen. Ob und in welcher Höhe Pflegegeld gebührt, hängt vom Pflegeaufwand ab, der in Stunden pro Monat bemessen wird", erklärt PVA-Sprecher Markus Stradner in einer schriftliche Stellungnahme.

"In manchen Bereichen hat sich sein Zustand laut Gutachten verbessert." Markus Strander, PVA

"Im Jahr 2008 wurde Herrn Wojnicka bei einer Begutachtung ein Pflegaufwand in einem Stundenausmaß, das zu Pflegestufe 4 berechtigt, attestiert. Bei der nun erfolgten neuerlichen Begutachtung durch Fachärzte der PVA zeigte sich, dass sein Gesundheitszustand nur noch einen Pflegeaufwand der Stufe 3 ergab, da sich zwar der Gesundheitszustand in manchen Bereichen verschlechtert hatte, in anderen allerdings Verbesserungen gegenüber dem Jahr 2008 aufwies. Auch zwei externe Gutachten rechtfertigen aus Sicht der PVA diese Einstufung." Für den 74-Jährigen hat die Salzburger Arbeiterkammer den Rechtsschutz übernommen. Sarah Baier aus der Abteilung Sozialpolitik der AK betont, man müsse hinterfragen, wie der Gesundheitszustand damals war und wie er heute ist, was sich an Umständen verändert habe: "Man kann nicht einfach den Pflegebedarf von damals mit jetzt vergleichen, man muss hinter die Kulissen schauen, was war damals die Grundlage für die Feststellung. Mediziner haben oft unterschiedliche Meinungen und einen früher höher eingestuften Pflegebedarf kann man dem Kläger nicht einfach wegnehmen. Beim nächsten Gerichtstermin werden wohl die Gutachten noch einmal genauer erörtert werden, damit das Gericht eine solide Basis für seine Entscheidung hat."

90 Prozent Invalidität laut Behindertenpass

Seit einer Erkrankung an Kinderlähmung im Babyalter ist Wojnicka auf Gehhilfen angewiesen, 90 Prozent Invalidität weist sein Behindertenpass aus. Ging er früher zum Teil noch mit Krücken, ist er seit ca. zwölf Jahren nur noch im Rollstuhl mobil. Der gelernte Schuhmacher brachte es bis zu seiner Pensionierung 2009 auf 41 Dienstjahre, zuletzt als Vorarbeiter in den Geschützten Werkstätten, zudem spielte er in früheren Jahren Rollstuhlbasketball und war mehrfacher Para-Landesmeister im Schwimmen und in der Leichtathletik.

Die Pflege organisiert sich Wojnicka selbst, sein Bruder, seine Schwester sowie sein Sohn und dessen Freundin unterstützen ihn, auch die Nachbarn helfen immer wieder im Alltag: "Er hat sein Leben lang gearbeitet, ins System eingezahlt. Wenn die Pflegestufe gleich bleibt, okay, aber runterstufen, das ist doch ein Skandal", meinte ein Nachbar entrüstet beim TN-Besuch.