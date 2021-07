74-Jähriger stürzte vermutlich in die Salzach

Das Mobiltelefon des Mannes wurde in Sankt Johann an der Böschung der Salzach gefunden.

Am Samstag hatte der Bruder des 74-jährigen den Mann als abgängig gemeldet. Die Polizei startete einen Sucheinsatz in Sankt Johann i. Pongau im Bereich der Salzach. Dort wurde das Mobiltelefon des 74-Jährigen gefunden. Im Nahbereich wurde eine Absturzspur in die Salzach wahrgenommen. Demnach musste angenommen werden, dass der Mann in der Nacht des 08. Juli 2021, gegen Mitternacht, am Heimweg über die sehr steile und regennasse Böschung in die Salzach stürzte. Eine sofort eingeleitete Suchaktion durch mehrere Wasserrettungen wurde Samstag Abend auf Grund der eintretenden Dunkelheit und der einhergehenden Gefahren für die Retter abgebrochen und wird fortgesetzt.