74-Jähriger war in der Stadt Salzburg mit völlig desolatem Auto unterwegs

Pkw erheblich beschädigt - so war etwa die Stoßstange nur mit Tape an der Karosserie angeklebt.

Eine Polizeistreife wurde am Samstag in Parsch auf einen Autolenker aufmerksam, der mit einem völlig desolaten Pkw unterwegs war.

Im Zuge der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass etwa an der rechten hinteren Fahrzeugseite starke Beschädigungen vorlagen und die Stoßstange bloß mit Panzertape an der Karosserie festgeklebt war. Zudem war die Begutachtungsplakette bereits seit fast fünf Jahren abgelaufen. Der Lenker, ein 74-jähriger Einheimischer, gab an, er habe mit dem Auto nur kurz ein paar Einkäufe erledigen wollen und er habe ohnehin bereits einen Werkstatttermin vereinbart. Der Pensionist wurde angezeigt.