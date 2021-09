75 Jahre Theatergeschichte Holzhausen in 75 Minuten

In einem furiosen Kraftakt bringt das Theater Holzhausen alle Stücke der vergangenen 75 Jahre auf die Bühne. Wie das aussieht, kann man am 3. und 4. September jeweils um 19 Uhr erleben.

Es ist ein schier unmögliches Unterfangen, das sich das Theater Holzhausen vorgenommen hat. Weil das 75-Jahre-Jubiläum im Vorjahr coronabedingt ins Wasser fiel, wird die Feier heuer nachgeholt. Dabei werden alle Stücke der vergangenen siebeneinhalb Jahrzehnte an einem Abend auf die Bühne gebracht, in 75 Minuten! Wie es das Ensemble schafft, die theatralische Zeitreise, von den Anfängen im Wirtshaus bis zu den Stücken im neuen Theater, auf die Bühne zu bringen, kann man am 3. und 4. September jeweils um 19 ...