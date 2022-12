77-Jährige aus Bad Ischl sehnt sich nach mehr Miteinander

Die Zeit vor Weihnachten stehe wie ein Gespenst vor ihr, sagt eine Seniorin. Sie träumt von einer Wohnform, bei der die Generationen zusammenleben.

Hätte Barbara Seidl einen Wunsch ans Christkind frei, wäre es dieser: "Ich würde Weihnachten gerne im Kreis einer Familie mit Kindern verbringen und das Miteinander genießen. Ich liebe Kinder und ich liebe es, gemeinsam zu singen." Die Seniorin lebt allein in einer kleinen Wohnung in Bad Ischl. Wenige Monate vor Ausbruch der Coronapandemie ist sie von Steyr dorthin übersiedelt, weil sie sich in die Gegend verliebt hatte. "Ich kenne hier aber kaum Leute und fühle mich sehr einsam, dieses Gefühl ...