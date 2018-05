In Radstadt findet seit 32 Jahren ein Festival statt. Eines mit hoher Qualität. Es bringt Alte Musik mit Neuen Tönen in Verbindung. Die 32. Paul Hofhaimer Tage in Radstadt sind ein Musikereignis, das höchste …

Der Ladekran eines Lastwagens hat am Donnerstag einen Überkopf-Wegweiser auf der Tauernautobahn (A10) bei der Abfahrt Altenmarkt im Pongau in Fahrtrichtung Villach gerammt. Der 35-jährige Lenker aus dem …

Chronik

Der Pongau ist in einer Intensität betroffen, die niemand so erwartet hatte. Der Wolf bedrohe auch gefährdete Schaf- und Ziegenrassen. Zuerst in Werfen-Imlau, dann in Tenneck, weiters in St. Johann-Einöd, in …