78-Jähriger bei Wanderung im benachbarten Bayern tödlich verunglückt

Zu dem tragischen Bergunfall kam es am Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Schneizlreuth. Der 78-jährige Münchener war auf dem Rückweg von der Harbacher Alm gestolpert und 50 Meter durch steiles, felsdurchsetztes Gelände hinabgestürzt.

Das Ehepaar aus München war laut Aussendung der bayerischen Polizei mit der erwachsenen Tochter zur Harbacher Alm unterwegs. Nach einer Mittagspause trat man gemeinsam den Rückweg über den sog. "Alpensteig" an. Der Steig ist an manchen Stellen ausgesetzt. An einer Stelle im steilen und schroffen Gelände stolperte der 78-jährige Familienvater plötzlich und stürzte 40 bis 50 Meter durch den steilen felsdurchsetzten Bergwald in die Tiefe. Dabei zog sich der Wanderer unter anderem schwere Kopfverletzungen zu, konnte jedoch noch mit seinen Angehörigen auf dem Steig noch kommunizieren. Die 38-jährige Tochter setzte per Handy sofort einen Notruf ab und wenig später war bereits die Bergwacht Inzell mit den ersten Rettungskräften am Einsatzort. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, um den schwer verletzten Patienten aus dem steilen Bergwald zu retten. Letztlich war die Bergwachtbereitschaft Inzell mit 16 Rettern und vier Fahrzeugen im Einsatz, zudem ein Rettungshubschrauber aus Tirol samt österreichischen Notarzt. Dieser teilte gegen 16.20 Uhr mit, dass der Patient trotz aller Reanimationsversuche seinen schweren Verletzungen erlegen sei.



Quelle: SN