78-jähriger Biker starb bei Unfall auf der Westautobahn bei Thalgau

Ein Motorradfahrer übersah einen Stau und prallte gegen ein stehendes Auto.

Stundenlang musste am Donnerstagvormittag die Westautobahn zwischen Mondsee und Thalgau in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt werden. Grund dafür waren letztlich zwei Verkehrsunfälle. Zuerst entstand nach einem Auffahrunfall mit drei Pkw ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Dieser wurde von einer sechsköpfigen Motorradgruppe zu spät wahrgenommen: "Der erste Biker konnte den stehenden Autos noch irgendwie ausweichen, streifte jedoch drei Fahrzeuge und kam mit leichten Verletzungen davon. Der zweite nachfolgende Motorradfahrer, ein 78-Jähriger aus Steyr in Oberösterreich, konnte weder ausweichen noch bremsen, touchierte zwei Fahrzeuge und prallte gegen das Heck eines dritten. Dabei erlitt der Senior so schwere Verletzungen, dass er trotz des Einsatzes des Salzburger Notarzthubschraubers noch an der Unfallstelle verstarb. Im Auto sollen eine Mutter und ihr Kind unbestimmten Grades verletzt worden sein", so die Informationen der Polizei.

Die vier folgenden Motorradlenker konnten demnach noch bremsend ausweichen und blieben unversehrt. Der Salzburger Unfallsachverständige Gerhard Kronreif rekonstruierte auf Grund der Spurenlage den Unfallhergang im Auftrag der Staatsanwaltschaft auch mit Hilfe einer Drohne. Zwei Motorräder sowie drei Autos sind vorerst beschlagnahmt worden.