78-Jähriger erschlich sich mehrere Jahre lang Sozialleistungen

Fast vier Jahre lang gab laut Polizei ein 78-jähriger Serbe gegenüber den Behörden an, eine Wohnung in der Stadt Salzburg zu bewohnen. Er bezog dadurch Sozialleistungen. Laut Ermittlern wohnte der Mann jedoch jeweils nur wenige Tage pro Woche in der Woche.

SN/APA (Archiv/dpa)/Federico Gambar Symbolbild.