Lenker dürfte den gehbehinderten Mann übersehen haben. Jede ärztliche Hilfe kam zu spät.

Tödlich verletzt wurde am Montagvormittag ein 78-jähriger Einheimischer in Oberalm. Der Mann hat sich nach ersten Angaben der Polizei mit einem Rollator im Bereich einer Einfahrt befunden, als er von einem Lastwagen erfasst wurde. Der Lenker dürfte den Pensionisten nicht bemerkt haben. Der genaue Unfallhergang müsse noch untersucht werden, so Polizeisprecher Hans Wolfgruber.