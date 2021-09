79-jährige Frau aus Innsbruck nach Besuch in Salzburg vermisst

Eine in Innsbruck wohnhafte 79-jährige Serbin wird seit Montag vermisst. Die Frau hatte laut Polizei am Vormittag gegenüber einem Mitarbeiter des serbischen Generalkonsulats in Salzburg angegeben, mit dem Taxi entweder nach Wien oder nach Innsbruck fahren zu wollen.

SN/lpd tirol/privat Die abgängige Frau.