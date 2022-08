79-Jährige in Salzburg ausgeraubt - Polizei fasst Täterin

Die 79-Jährige wollte zum Zeitpunkt der Tat mit ihrem Fahrrad in Maxglan losfahren.

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr versuchte eine 38-jährige Serbin einer 79-jährigen Salzburgerin die Geldbörse zu rauben. Die 79-Jährige wollte zum Zeitpunkt der Tat mit ihrem Fahrrad in Maxglan losfahren. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades hatte sie ihre Handtasche befestigt. Als die 38-Jährige die Handtasche vom Gepäckträger an sich nehmen wollte, kam die 79-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Sturz. Im Zuge der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung konnte die 38-Jährige schlussendlich die Geldbörse an sich reißen. Die 38-Jährige wurde durch herbeigerufene Polizisten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht.