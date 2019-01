80-Jährige in Bürmoos nach Fahrerflucht gefasst

Die Frau gab an, nie einen Führerschein besessen zu haben. Einen Unfall, den sie verursachte, meldete sie nicht.

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf einem Parkplatz in Bürmoos am Samstagabend konnte die Polizei die Unfalllenkerin ausforschen. Es handelt sich um eine 80-jährige Oberösterreicherin. Einen Führerschein konnte die Frau nicht vorweisen. Sie gab an, dass nie einen solchen besessen habe. Eine Führerscheinausbildung habe sie vor Jahren begonnen, diese habe sie aber schließlich wieder abgebrochen. Die 80-Jährige erwartet eine Anzeige.

Quelle: SN