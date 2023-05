80-jähriger E-Biker im Tennengau tödlich verunglückt

Am Dienstagmittag wurde ein 80-jähriger Stadt-Salzburger bei der Polizei als vermisst gemeldet und schon bald darauf tot aufgefunden. Der Mann war bereits am Pfingstmontag mit Freunden zu einer Radtour aufgebrochen. Während die Freunde auf einer Hütte schliefen, fuhr der 80-Jährige noch am Montag zurück - und verunglückte.

BILD: SN/BERGRETTUNG HALLEIN Das Team des Polizeihubschraubers Libelle entdeckte den Vermissten – er konnte nur noch tot geborgen werden. BILD: SN/BERGRETTUNG HALLEIN Auch neun Bergretter der Ortsstelle Hallein standen im Sucheinsatz.

Wie die Salzburger Bergrettungssprecherin Maria Riedler in einer Aussendung berichtet, hatten die Begleiter bzw. Freunde des 80-Jährigen von Montag auf Dienstag auf einer Hütte übernachtet - der Pensionist aus der Stadt Salzburg hingegen war mit dem E-Bike allein zurückgefahren. Dienstagmittag entdeckten die besagten Freunde des Mannes dann sein noch immer auf einem Parkplatz beim Gasthof Sommerau in St. Koloman abgestelltes Auto. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Neun Bergretter, das Team des Polizeihubschraubers Libelle und Alpinpolizisten machten sich auf die Suche nach dem Vermissten im Bereich des Tauglbodens - das Hubschrauberteam entdeckte ihn im dann sogenannten Davidgraben. Der 80-Jährige dürfte in einer Kurve über eine steile Böschung gestürzt und dabei tödlich verunglückt sein. Sein Leichnam wurde von den Halleiner Bergrettern geborgen.