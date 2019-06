80-jähriger Lenker geriet auf Gegenfahrbahn und kollidierte mit Lkw

Nach Kollision mit Lkw wurden er und seine Beifahrerin verletzt. Die Lamprechtshausener Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt.

Ein 80-Jähriger war Dienstagmittag mit seinem Pkw auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Richtung Salzburg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Oberösterreicher mit einem Lkw in Richtung Lamprechtshausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw. Der 80-jährige Salzburger sowie dessen Beifahrerin, eine 77-jährige Salzburgerin, wurden verletzt. Beide wurden in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die B156 musste kurzfristig gesperrt werden, berichtete die Polizei.

Quelle: SN