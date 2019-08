Mit grenzüberschreitendem Handel von Marihuana und Kokain in großem Stil befasst sich am 16. Oktober am Landesgericht ein Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Dagmar Schmidt).

SN/lpd salzburg In der Bunkerwohnung in Salzburg-Itzling wurden rund 30 Kilo Marihuana sichergestellt.