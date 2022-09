800 Kinder feierten am Weltkindertag in der Insel in Salzburg

Das Team der Tagesstätte für Kinder und Jugendliche ließ sich von den schlechten Wetterprognosen nicht abschrecken. 14 Institutionen sorgten für ein buntes Programm - vom Zoo über die Skater bis zum Haus der Natur.

Die Insel, Praxistagesstätte der PH Salzburg am Franz-Hinterholzer-Kai in Salzburg, lud am Freitag zu einem kunterbunten Fest zum Weltkindertag - und 800 Mädchen und Buben kamen. Die Kinder ließen sich auch durch die schlechten Wetterprognosen nicht abschrecken. 14 Institutionen folgten der Einladung. Das Insel-Team und ein Netzwerk von Institutionen, die auch ganzjährig für die Salzburger Kinder da sind, trafen sich und boten Stationen zum Thema Kinderrechte an. Ein besonderes Augenmerk lag auf den Kinderrechten.



Menschen, denen Kinder am Herzen liegen

Während des Festes sollte den Kindern bewusst werden, dass hinter all den Institutionen, Menschen stehen, denen Kinder am Herzen liegen. Für ein buntes Fest in der Insel - Haus der Jugend sorgten: Die Kinder und Jugendanwaltschaft, Rainbows, das Kinderschutzzentrum, das Jugendrotkreuz, die Kinderpolizei, die Kreativwerkstatt, die Caritas, der Zoo Salzburg, das Haus der Natur, der Jungendtreff Teilweise, der Bewohnerservice Süd, Skatearound und die Kids-Line.