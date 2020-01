800 Sportler traten bei den Landes-Winterspielen an

Die Landjugend Salzburg hat sich am Samstag in Mauterndorf und St. Michael in Skifahren, Eisstockschießen und Paarrodeln gemessen.

44 Ortsvereine, über 800 sportbegeisterte Teilnehmer und ideale Verhältnisse - das waren die 41. Landes-Winterspiele. Schauplatz der Alpinbewerbe war das Großeck in Mauterndorf. Mit einer Zeit von 26,12 Sekunden sicherte sich Elisa Rainer von der Landjugend Tamsweg den Sieg in der Kategorie Ski Damen unter 18 Jahre. Die vorjährige Goldmedaillengewinnerin Melanie Scheiber (Landjugend Leogang) erreichte den zweiten Platz, am dritten Stockerlplatz stand Lena Fischbacher (Landjugend Enns-Pongau). Hannes Scheiblbrandner (Landjugend Gastein) blieb mit einer Zeit von 23,86 Sekunden bei den Herren unter 18 ungeschlagen. Er verwies seinen Kollegen Hannes Penker (Landjugend Gastein) und Christoph Hinterberger von der Landjugend Unternberg auf die Plätze zwei und drei. Mehrmalige Landessiegerin Valentina Pertl von der Landjugend Unternberg musste heuer den ersten Platz bei den Damen über 18 Jahren an Linda Fischbacher (Landjugend Enns-Pongau) abtreten. Sie gewann mit einer Rennzeit von 25,27 Sekunden und setzte somit Diana Meißnitzer (Landjugend Annaberg-Lungötz) auf den dritten Platz. Die absolute Bestzeit mit 22,40 Sekunden erzielte wie im vergangenen Jahr Stefan Walchhofer (Landjugend Enns-Pongau) in der Kategorie Herren über 18. Ihm folgten Markus Scheiber (Landjugend Leogang) und Thomas Scheiblbrandner (Landjugend Gastein). Paarrodeln: Geschicklichkeit zählt Nicht um die schnellste Zeit, sondern um den Mittelwert kämpften die Paare beim Rodelbewerb. Während der Rodelstrecke mussten von den TeilnehmerInnen Geschicklichkeitsbewerbe erfüllt werden, welche ebenso zur Wertung zählten. Mit nur vier Sekunden Abweichung zur Mittelzeit holte sich das Rodelpaar Monika Millinger und Christoph Kreuzberger (Landjugend St. Martin-Weißbach-Lofer und Bischofshofen) die Goldmedaille. Dicht gefolgt von Stefanie Hallinger und Johannes Walchhofer (Landjugend Enns-Pongau). Den dritten Rang holten sich Viktoria Ellmauer und Thomas Lottermoser (Landjugend Rauris). In diesem Jahr waren die Eisstockschützen der Landjugend Annaberg-Lungötz eine Klasse für sich. Die Mitglieder der Ortsgruppe siegten vor den Teams der Landjugend Eugendorf sowie der Landjugend Mittersill-Hollersbach und Saalfelden, die beide den dritten Platz belegten. "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die diesjährigen Landes-Winterspiele in Mauterndorf-Tweng und St. Michael Halt machten. Das Besondere an den Winterspielen ist, dass sich Landjugendmitglieder aus ganz Salzburg treffen und Spaß mit sportlichen Aktivitäten verbunden wird", sagen die Gruppenleiter der Landjugend Mauterndorf-Tweng Laurenz Stoff und Markus Fanninger von St. Michael.

Quelle: SN