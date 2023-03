81-jährige Frau in Salzburg brutal getötet: Mordurteil gegen 62-Jährigen vom Höchstgericht bestätigt

OGH verwarf Nichtigkeitsbeschwerde - Im Prozess nicht geständiger 62-Jähriger ist somit schuldig des Mordes: demnach hat er die Seniorin im Sommer 2020 erstochen.

Im November 2022 hatte ein 62-jähriger Pensionist von einem Salzburger Geschworenengericht wegen Mordes 20 Jahre Haft erhalten, weil er im August 2020 in Maxglan eine 81-jährige Frau in ihrer Wohnung mit 28 Stichen getötet haben soll. Der Angeklagte hatte die Bluttat bis zuletzt bestritten und Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof (OGH) eingelegt. Er sei nie in der Wohnung der Frau gewesen, hatte der Angeklagte beteuert - und dies obwohl gleich 14 DNA-Spuren von ihm am Tatort und sogar unter den Fingernägeln des Opfers gesichert worden waren.

Kürzlich hat der OGH die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen - das heißt: der Mord-Schuldspruch ist damit rechtskräftig. Nun muss nur noch das Oberlandesgericht Linz über das endgültige Strafmaß entscheiden.