81-jähriger Flachgauer war der Schrecken der Landwirte

Salzburg leidet unter der Trockenheit, vor allem der Flachgau ist betroffen. In Obertrum versorgt die Freiwillige Feuerwehr teilweise Bauernhöfe und ein Wirtshaus mit Brauchwasser. Landesrat Josef Schwaiger …

Mehrere Pkw kollidierten am späten Donnerstagnachmittag auf der Mattseer Landesstraße (L101) im Mattseer Ortsteil Feichten. Sieben Personen verletzten sich, eine schwer. Der Rettungshubschrauber "…

Zu einem Partnerschafts-Besuch in die Gemeinde Sankt Anna in der Steiermark waren 180 Plainfelderinnen und Plainfelder unterwegs. Höhepunkt des Besuches war ein gemeinsamer Abend in der schönen Weinbau-…