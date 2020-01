83-jährige Salzburgerin prallte mit ihrem Pkw gegen einen Sattelschlepper

Das Fahrzeug der Frau wurde in einen Graben geschleudert. Der Kraftfahrer und zwei weitere Personen bargen die Verletzte aus ihrem Fahrzeug. Zudem setzten sie einen Notruf ab.

Eine 83-jährige Frau verlor am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr auf der Deutschen Alpenstraße (B305) in Schneizlreuth die Kontrolle über ihren Pkw. Die Salzburgerin geriet am unteren Ende des Weinkasers auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Sattelschlepper einer Spedition aus dem Landkreis Rosenheim zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw in einen Graben geschleudert. Der unverletzte Kraftfahrer und zwei Insassen eines weiteren Autos befreiten die Verletzte aus ihrem Fahrzeug und setzten einen Notruf ab.

Das Rote Kreuz brachte die Frau in die Kreisklinik Bad Reichenhall

Die Besatzung eines Rettungswagens des Reichenhaller Roten Kreuzes versorgte die verletzte Salzburgerin und brachte sie zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik nach Bad Reichenhall. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den Unfallhergang auf. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sattelschlepper hatte nach dem Zusammenstoß unter anderem einen platten Vorderreifen und konnte ebenfalls nicht mehr weiterfahren.



Quelle: SN