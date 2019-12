83-jähriger Salzburger trat im Sitzen gegen einen Hund: Rohe Misshandlung für Richter "nicht nachweisbar"

Vorfall ereignete sich in einem Seniorenwohnheim in der Stadt Salzburg. Der Pensionist wurde im Zweifel vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen - das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Wegen des Straftatbestands der Tierquälerei (Paragraf 222 Strafgesetzuch) musste am Freitag ein 83-jähriger Pensionist am Landesgericht vor Richter Philipp Grosser Platz nehmen. Laut Strafantrag hatte der betagte Mann im September in einem Salzburger Seniorenwohnheim einem Yorkshire Terrier einen Tritt gegen den Kopf verpasst. Der 83-Jährige saß demnach damals im Gang des Heimes, als die Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner vorbeiging und das Tier den 83-Jährigen dessen Angaben nach belästigte. Das Frauchen ging mit dem Terrier zum Tierarzt - der diagnostizierte eine Kopfprellung.

Wie Peter Egger, Sprecher des Landesgerichts, auf SN-Anfrage mitteilte, erfolgte ein bereits rechtskräftiger Freispruch. Laut Egger "war nach dem abgeführtem Beweisverfahren für das Gericht - zumindest im Zweifel - die für eine gerichtliche Strafbarkeit erforderliche, vorsätzliche rohe Misshandlung des Hundes nicht nachweisbar".