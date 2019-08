83-jähriger Wanderer stürzte 70 Meter weit ab: tot

Die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers flog Retter mit einem 50-Meter-Seil zu der Absturzstelle. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.

Am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr mussten die Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers "Christophorus 6" zum Unteren Hirschenlauf östlich des Königssees im benachbarten Bayern ausrücken, vermeldet das bayrische Rote Kreuz. Ein 83-jähriger Wanderer aus dem bayrischen Raum Miesbach auf dem glitschigen Steig ausgerutscht und 70 Meter tief über einen steilen Wald- und Wiesenhang in einen Graben abgestürzt war. Die Einsatzkräfte fanden den Verunfallten rasch, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Drei Wanderer aus dem Raum Miesbach waren unterwegs auf dem Unteren Hirschenlauf im Hagengebirge und wollten noch bis zur Gotzenalm aufsteigen. Dabei rutschte einer der Männer auf dem glitschigen Steig aus und stürzte. Auf dem sehr steilen Wald- und Wiesenhang fiel er etwa 70 Meter tief in Richtung Abwärtsgraben und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Der Einsatzleiter konnte im Telefonat mit den anderen beiden Wanderern die genaue Absturzstelle eingrenzen. Die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers "Christophorus 6" nahm auf einer Wiese an der Büchsenalm einen ortskundigen Berchtesgadener Bergretter zum Suchflug auf und brachte dann von der Priesbergalm aus Notarzt, Notfallsanitäter und Bergretter am 50-Meter-Rettungstau zum Abgestürzten. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.

Die Bergwacht Berchtesgaden konnte den Verunfallten seilgesichert aus dem steilen Graben bergen und mit dem Fahrzeug ins Tal bringen, so dass kein Polizeihubschrauber anfliegen musste. Der Kriseninterventionsdienst der bayrischen Bergwacht kümmerte sich um die betroffenen Begleiter. Ein Polizeibergführer der Polizei Berchtesgaden übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

