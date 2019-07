84-Jähriger nach Verkehrsunfall in St. Johann gestorben

Der am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall im Pongau schwer verletzte 84-jährige Autolenker ist zwei Tage nach dem Frontalzusammenstoß am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der Mann war auf der Fahrt von St. Johann nach Schwarzach vom Wagen eines entgegenkommenden 24-Jährigen gerammt worden.

SN/APA/BARBARA GINDL Der 84-Jährige wurde vom Wagen eines 24-Jährigen gerammt