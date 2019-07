Pfarrwerfen zeigte am Sonntag die bunte Vielfalt des Brauchtums: Die Peter-Sieberer-Schützen Pfarrwerfen feierten ihr 85-jähriges Bestehen.

Die Wolken kündigten das trübe Wetter schon an, lange nieselte es bloß, doch plötzlich brach ein heftiger Regenschauer über den vielen trachtig geschmückten Köpfen in Pfarrwerfen herein: "Der Festakt wurde dann ein wenig verkürzt", sagte Bernhard Hutter, Obmann der Peter-Sieberer-Schützen ...