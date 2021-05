86-jährige Fußgängerin in Wals von Auto angefahren

Ein Pkw-Fahrer übersah die Fußgängerin beim Ausparken. Die 86-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmorgen um ca. 9.00 Uhr kam es in der Walserfeldstraße in der Stadt Salzburg zu einem Verkehrsunfall, meldet die Polizei Salzburg. Der Lenker eines Pkw, ein 33-jähriger Bulgare, übersah beim Rückwärtsausparken eine Fußgängerin, eine 86-jährige Österreicherin, und prallte mit dieser zusammen. Die Frau kam zu Sturz und erlitt dadurch Verletzungen. Sie wurde nach der Versorgung durch mehrere Ersthelfer mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ.